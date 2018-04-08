В самолете летать бывает очень смешно и весело.
Те, кто часто летают самолетами, знают, что порой могут попасться весьма неадекватные попутчики. Они могут вести себя крайне странно, привлекая тем самым к себе повышенное внимание.
Те, кто часто летают самолетами, знают, что порой могут попасться весьма неадекватные попутчики. Они могут вести себя крайне странно, привлекая тем самым к себе повышенное внимание.
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