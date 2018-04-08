Улыбка до ушей: собака-канатоходец развеселила сети (Видео)

В соцсетях приобретает вирусной популярности видео, на котором собака ловко идет по двум канатам. Видео с собакой-канатоходцем появилось на канале EEC MEDIA в Youtube. На видео собака породы бельгийский малинуа прогуливается по параллельно натянутым веревкам как настоящий канатоходец. Владелец талантливой собаки рассказал, что тренировал ее в течение пяти месяцев. Собака-канатоходец стала новой звездой соцсетей.