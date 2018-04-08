Собаки, которые отказываются подчиняться правилам хозяев.
Разорванные подушки, бардак в ванной, хаос на кухне… А теперь эти акты собачьего разгула попали в кадр. Итак, вот чем заняты псы, когда хозяев нет дома.
Разорванные подушки, бардак в ванной, хаос на кухне… А теперь эти акты собачьего разгула попали в кадр. Итак, вот чем заняты псы, когда хозяев нет дома.
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