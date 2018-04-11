Забавная подборка картинок, делящих людей на два типа.
Эта забавная подборка покажет вам два основных типа людей, и мы с вами сами должны определить, к какому из типов относимся мы.
Эта забавная подборка покажет вам два основных типа людей, и мы с вами сами должны определить, к какому из типов относимся мы.
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