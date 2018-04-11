Забавные приколы с кошечками, которые вас зарядят позитивом.
Иногда кажется, что им на нас совсем наплевать. А зачем бы они иначе стали мочиться в тапки и сидеть возле нашей пиццы, которую мы едим? Но даже несмотря на это мы так любим их.
Иногда кажется, что им на нас совсем наплевать. А зачем бы они иначе стали мочиться в тапки и сидеть возле нашей пиццы, которую мы едим? Но даже несмотря на это мы так любим их.
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