Забавные приколы с кошечками, которые вас зарядят позитивом.

Иногда кажется, что им на нас совсем наплевать. А зачем бы они иначе стали мочиться в тапки и сидеть возле нашей пиццы, которую мы едим? Но даже несмотря на это мы так любим их.