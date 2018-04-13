Веселая подборка демотиваторов, которая подарит вам позитивный настрой в этот вечер.

Веселая подборка демотиваторов, которая подарит вам позитивный настрой в этот вечер. Лучшее лекарство от всех проблем - смех. Не забывайте об этом!