Сравнительная юморная подборка снимков звезд в образе их нарисованной "лучшей" версии.

Сравнительная юморная подборка снимков звезд в образе их нарисованной "лучшей" версии. Далеко не все художники могут в точности перенести внешность человека на бумагу, а потому порой люди могут оказаться не совсем похожими на самих себя. Именно так и произошло в случае с портретами этих звезд. А теперь давайте представим, как они выглядели бы в реальной жизни, если художники бы справились со своей задачей на все 100%.