Главная героиня комиксов — одновременно милая и неловкая девушка — сталкивается с проблемами, которые знакомы каждой из нас.
Главная героиня — одновременно милая и неловкая девушка — сталкивается с проблемами, которые знакомы каждой из нас
Главная героиня — одновременно милая и неловкая девушка — сталкивается с проблемами, которые знакомы каждой из нас
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