Когда люди скучают на работе, они начинают себе искать развлечения.
Когда на работе становится слишком много свободного времени, некоторые люди начинают скучать, стараясь занять себя хоть чем-нибудь.
Когда на работе становится слишком много свободного времени, некоторые люди начинают скучать, стараясь занять себя хоть чем-нибудь.
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