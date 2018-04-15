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Креатив высшего уровня: энтузиасты решили снести дом внедорожником (Видео)

Suzuki Samurai
02:10 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Энтузиасты креативно подошли к вопросу снесения дома.

Зачастую “отправленные на пенсию” дома сносят при помощи спецтехники. Но одни энтузиасты решили проявить креатив в этом деле.

Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео)

Чтобы убрать строение, они использовали ненужный внедорожник Suzuki Samurai, доживающий последние дни.

Конечно, выглядит это весело и драйвово, вот только явно небезопасно.

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Все по теме:

Suzuki Samurai, Авто, Новости авто, Снос дома.
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