Позитивная подборка приколов, от которых у вас будет истерический смех.
Подборка фотографий очень смелых, или очень глупых людей, которые понятия не имеют о том, что такое техника безопасности и для чего она вообще нужна.
Подборка фотографий очень смелых, или очень глупых людей, которые понятия не имеют о том, что такое техника безопасности и для чего она вообще нужна.
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