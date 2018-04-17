Смешные шедевры, которые могут сделать только настоящие мастера.
А ведь некоторые умеют починить как следует! Примеры не самого удачного ремонта и народной находчивости, которые гарантированно вызовут у вас улыбку.
А ведь некоторые умеют починить как следует! Примеры не самого удачного ремонта и народной находчивости, которые гарантированно вызовут у вас улыбку.
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