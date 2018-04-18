Прикольные картинки, которые сделают ваш день веселее.
Лос-анджелесский фотограф Дэвид Зайц (David Zaitz) вносит юмор в свои фотографии, создавая необычную и забавную серию абсурдных моментов.
Лос-анджелесский фотограф Дэвид Зайц (David Zaitz) вносит юмор в свои фотографии, создавая необычную и забавную серию абсурдных моментов.
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