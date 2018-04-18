Уморительная подборка про собак и котов.

Все мы знаем, как порой могут не ладить друг с другом кошки и собаки. О их непростых, натянутых и порой даже враждебных отношениях нам с вами поведают эти снимки, на которые нельзя смотреть без улыбки.