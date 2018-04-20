Забавная подборка про собак, которая вас заставит улыбаться.
Собаки, которые по какой-то причине убеждены в том, что они коты. Все эти собаки ведут себя по-кошачьи.
Собаки, которые по какой-то причине убеждены в том, что они коты. Все эти собаки ведут себя по-кошачьи.
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