Смешная подборка панорамных снимков.
Пытаясь сделать панорамные фотографии, мы нередко получаем искаженные изображения. Очередная коллекция невиданных существ.
Пытаясь сделать панорамные фотографии, мы нередко получаем искаженные изображения. Очередная коллекция невиданных существ.
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