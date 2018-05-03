Эта подборка поднимет настроение на весь день!

Ремонт дома дело сложное, конечно если вам не плевать. Самое трудно делать так, чтобы тебе было легко работать, а с другой стороны всё получалось и выглядело красиво. Но разве это проблема для настоящего "мастера", который может всё подшпатлевать и приклеить на жидкие гвозди? Сел телефон в туалете? На тебе розетку прямо в стульчак. Эти и другие бесценные советы ждут вас в нашей школе плохого ремонта, двери которой открыты для вас всегда (но только сегодня).