Уморительные коты не любят фотографироваться.
Хозяева решили снять селфи с этими кошками, но их нежелание видно невооружённым взглядом.
Хозяева решили снять селфи с этими кошками, но их нежелание видно невооружённым взглядом.
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