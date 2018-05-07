Смотря эти фото, от смеха невозможно удержаться.
Объявления, вывески, реклама - все это как нельзя лучше отображает нестандартный способ мышления нашего народа. Нет, правда, от смеха невозможно удержаться. Хорошего всем настроения!
Объявления, вывески, реклама - все это как нельзя лучше отображает нестандартный способ мышления нашего народа. Нет, правда, от смеха невозможно удержаться. Хорошего всем настроения!
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