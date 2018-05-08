Свежая подборка для любителей жесткого юмора.
Иногда каждому из нас надоедают котики, енотики и прочая милота и хочется более жесткого юмора. Мы собрали открытки для всех, кому знакомо это чувство.
Иногда каждому из нас надоедают котики, енотики и прочая милота и хочется более жесткого юмора. Мы собрали открытки для всех, кому знакомо это чувство.
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