До боли смешные люди, которые заставят вас смеяться весь вечер.
Странные или оригинальные? Каждый решает для себя сам. Но! Но они выкладывают это все в интернет!
Странные или оригинальные? Каждый решает для себя сам. Но! Но они выкладывают это все в интернет!
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