Милые собачки, которые испачкались в грязи.
Собакены в грязи заставят вас улыбнуться, хотя некоторым их владельцам наверняка было не до веселья.
Собакены в грязи заставят вас улыбнуться, хотя некоторым их владельцам наверняка было не до веселья.
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