Комиксы о милом медвежонке, поднимут ваше настроение.

Чоу Хон Лам и Рой Ли из Кореи рисуют забавные комиксы о белом медведе и его друге попадающих в казалось бы обыденные ситуации, но заканчивающиеся совершенно непредсказуемо.