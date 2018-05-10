Забавные люди, которые не могут без своих смартфонов, ноутбуков, планшетов и т.д.
Отрицать то, что наше общество стало зависимым от гаджетов, нет никакого смысла, ведь тому есть масса подтверждений.
Отрицать то, что наше общество стало зависимым от гаджетов, нет никакого смысла, ведь тому есть масса подтверждений.
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