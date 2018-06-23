Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас в повседневной жизни.
Судьба-шутница: уморительные картинки на тему "неприятности случаются"
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Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас в повседневной жизни.
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