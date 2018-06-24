Юмор — это спасательный круг для человека. Тяжело живется тем, кто не понимает шуток, а жизнь проживает на полном серьезе.

Юмор — это спасательный круг для человека. Тяжело живется тем, кто не понимает шуток, а жизнь проживает на полном серьезе. Мы думаем, что наши читатели — позитивные люди, которые понимают и любят хороший юмор. Вперед за отличным настроение - шутки ждут вас и ваших улыбок!