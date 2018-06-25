Забавная подборка снимков со строительными, дизайнерскими фейлами и безумными изобретениями из народа.

Забавная подборка снимков со строительными, дизайнерскими фейлами и безумными изобретениями из народа. Задумывались ли вы хоть раз, что будущее уже давно наступило и плотно вошло в нашу обыденную реальность? Нет, речь не о заселении Марса или отращивание конечностей в специальной жидкости. Будущее куда тривиальнее, но самое главное, что идет оно из народа. Оказывается, на нашей планете живут люди, которые взяли жизнь в свои руки и изобрели абсолютно потрясающе-смешные вещи, значительно облегчающие жизнь или делающие ее просто веселее. А некоторые люди же наоборот не могут качественно делать свою работу. Но смешными бывают результаты деятельности и тех, и тех. Смотрим!