Если грустно, скучно или одиноко наша подборка демотиваторов все легко исправит.

Если грустно, скучно или одиноко наша подборка демотиваторов все легко исправит. Скромная порция юмора, чтоб не заскучать. Уморительные демотиваторы обо всем, что происходит в нашей жизни. Рабочие будни тяготят вас и мир кажется серым и скучным? Не спешите расстраиваться! В жизни главное - уметь посмеяться над собой...ну и над окружающими тоже. Листай нашу подборку демотиватором, чтобы поднять свое настроение. И помни: улыбайся при любых обстоятельствах!