Прикольная подборка смешных неприятностей.
Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой, хочеться смеяться.
Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой, хочеться смеяться.
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