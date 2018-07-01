Вашему вниманию подборка забавных ситуаций из жизни.
Увлекательная подборка курьезных и порой нелепых ситуаций из жизни, которые могут случится с каждым из нас.
Увлекательная подборка курьезных и порой нелепых ситуаций из жизни, которые могут случится с каждым из нас.
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