Животные обожают нас и они чувствуют, что они одни из нас.
Животные обожают нас и они чувствуют, что они одни из нас. Иногда буквально. Эти смешные животные, возможно, зашли слишком далеко, пытаясь поместиться в нашем человеческом мире.
Животные обожают нас и они чувствуют, что они одни из нас. Иногда буквально. Эти смешные животные, возможно, зашли слишком далеко, пытаясь поместиться в нашем человеческом мире.
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