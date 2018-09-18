Животные обожают нас и они чувствуют, что они одни из нас.

Животные обожают нас и они чувствуют, что они одни из нас. Иногда буквально. Эти смешные животные, возможно, зашли слишком далеко, пытаясь поместиться в нашем человеческом мире.