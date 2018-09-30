Уморительная подборка снимков о народной изобретательности.
Уморительная подборка снимков о народной изобретательности. Мы не знаем, чем думали эти люди? Но смекалка у них работает отлично!
Уморительная подборка снимков о народной изобретательности. Мы не знаем, чем думали эти люди? Но смекалка у них работает отлично!
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