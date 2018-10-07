Пытливые умы первой половины XX века делали все возможное, чтобы изменить и улучшить жизнь простых граждан.

Голь на выдумку хитра, и пытливые умы первой половины XX века делали все возможное, чтобы изменить жизнь простых граждан. Выбирайте, что из этого списка вы бы хотели попробовать! Мы не отказались бы от зубной пасты со вкусом виски… «Шеф, это не то, что вы подумали! Я просто зубы чистил!» Производители зубной пасты предлагают наслаждаться гигиеной полости рта вместо того, чтобы противиться ей. Выбирай: скотч или бурбон.