Забавные решения бытовых проблем, которые вас рассмешат Каждый день у нас что-то ломается и перестает функционировать. Ограниченные в денежных средствах, но не в инженерной мысли и технической фантазии, некоторые люди с лёгкостью выходят из самых сложных бытовых ситуаций!