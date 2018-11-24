Этим забавным людям следовало бы более ответственно подходить к выбору профессии

Попытка — это не всегда шаг к удаче. Особенно, если ты не на своем месте. Попытка дает возможность понять, а получится ли у тебя что-то вообще. Ребятам из этого поста следуют подумать о смене профессии. Это определенно пойдет им на пользу.