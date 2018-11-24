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Воскресенье, 25.11.2018
Забавные животные для позитивного дня
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Забавные животные для позитивного дня

Утро субботы будет ярким с подборкой забавных животных. Братья наши меньшие не только поднимают настроение, но и радуют глаза и душу. Зверюшки такие милые, смешные и интересные, не то, что люди в наше время. В этой подборке вы увидите диких животных, птиц, а так же кошек и собак.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Животные, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Прикол.
14:29 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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