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Воскресенье, 25.11.2018
Свадебные снимки, которые лучше никому показывать
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Свадебные снимки, которые лучше никому показывать

Не секрет, что свадьба — мероприятие веселое, с кучей гостей, родственников и специально-обученных людей, типа тамады, фотографа и т. д. Водка и вина текут рекой, деньги взлетают в воздух, а крики:»Горько!» не утихают. Сегодня представим вашему вниманию подборку интересных свадебных фотографий, которые заслуживают внимания.
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12:12 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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