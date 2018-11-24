Свадебные снимки, которые лучше никому показывать Не секрет, что свадьба — мероприятие веселое, с кучей гостей, родственников и специально-обученных людей, типа тамады, фотографа и т. д. Водка и вина текут рекой, деньги взлетают в воздух, а крики:»Горько!» не утихают. Сегодня представим вашему вниманию подборку интересных свадебных фотографий, которые заслуживают внимания.