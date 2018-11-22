Казусные ситуации из жизни для позитивного дня Если вы сидите на работе и скучаете, то обязательно посмотрите на эти смешные казусы, которые случаются с нами в жизни. И ваше настроение однозначно станет лучше. Вы зарядитесь бодростью и позитивом на весь день.