Делаю, что хочу: забавные люди со своими жизненными принципами

Эти люди живут по своим правилам, игнорируя общепринятые нормы, вызывая улыбку, смех или недоумение окружающих. Они делают, что хотят. Вашему вниманию, кадры из жизни людей, которым уж точно плевать на чужое мнение.