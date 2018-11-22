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Воскресенье, 25.11.2018
Делаю, что хочу: забавные люди со своими жизненными принципами
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Делаю, что хочу: забавные люди со своими жизненными принципами

Эти люди живут по своим правилам, игнорируя общепринятые нормы, вызывая улыбку, смех или недоумение окружающих. Они делают, что хотят. Вашему вниманию, кадры из жизни людей, которым уж точно плевать на чужое мнение.
Фото: pixabay.com
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11:12 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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