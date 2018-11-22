Курьезные снимки, сделанные в нужный момент Порой получается сделать фотографию в самый подходящий момент, хотя вы и не ожидали такое увидеть. К сожалению, сделать такие снимки намеренно - практически невозможно или очень сложно. Давайте посмотрим на коллекцию фото, которые достойны вашего внимания, в продолжении поста.