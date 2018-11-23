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Воскресенье, 25.11.2018
Смешно до слез: забавные доказательства того, что изолента решает все проблемы
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Смешно до слез: забавные доказательства того, что изолента решает все проблемы

Пока под рукой есть изолента, нам с вами нечего бояться, ведь с ее помощью можно отремонтировать все что угодно. Кроме того она помогает в решении ряда других проблем, с которыми нам приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Фото: trinixy.ru
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17:12 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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