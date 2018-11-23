Смешно до слез: забавные доказательства того, что изолента решает все проблемы

Пока под рукой есть изолента, нам с вами нечего бояться, ведь с ее помощью можно отремонтировать все что угодно. Кроме того она помогает в решении ряда других проблем, с которыми нам приходится сталкиваться в повседневной жизни.