Гламурные прически 80-х, за которые людям должно быть стыдно

В 1980-х годах было модно укладывать волосы попышнее, потому что именно так делали знаменитости. Пышность создавалась очень просто: начес и побольше лака для волос! При помощи лака можно было сделать прическу любой необычной высоты. Давайте, посмотрим на эти прически, которые сегодня вызывают улыбки.