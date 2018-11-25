Нелепые ситуации на дорогах, которые вас рассмешат

Мастера парковки, нелепые аварии, прикольные надписи на машинах и просто приколы, которые можно встретить за рулем. Смотрите приколы, водите аккуратнее и будьте вежливы на дорогах.