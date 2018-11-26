Курьезные свадебные снимки для отличного настроения Свадьба всегда волнующий и ответственный момент в жизни каждого человека, а в особенности невесты. Молодые тщательно готовятся, выбирают свадебные наряды, кольца, продумывают программу, но как бы они не готовились, как бы ни старались, все равно приколы на свадьбе случаются в любом случае. И конечно же на любой свадьбе присутствует фотограф, который и снимает эти приколы на фото.