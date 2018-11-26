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Понедельник, 26.11.2018
Курьезные свадебные снимки для отличного настроения
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Курьезные свадебные снимки для отличного настроения

Свадьба всегда волнующий и ответственный момент в жизни каждого человека, а в особенности невесты. Молодые тщательно готовятся, выбирают свадебные наряды, кольца, продумывают программу, но как бы они не готовились, как бы ни старались, все равно приколы на свадьбе случаются в любом случае. И конечно же на любой свадьбе присутствует фотограф, который и снимает эти приколы на фото.
Фото: pixabay.com
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Свадьба, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьезы.
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