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Вторник, 27.11.2018
Улыбка до ушей: гениальные идеи смекалистых людей
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Улыбка до ушей: гениальные идеи смекалистых людей

У каждого из нас есть какие-то хитрости, которые мы применяем в нашей повседневной жизни. Ведь так? В этой подборке вы увидите множество креативных решений для различных проблем, которые были придуманы людьми со смекалкой. Некоторые из таких хитростей вы могли бы взять и себе на вооружение.
Фото: trinixy.ru
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19:13 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф
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