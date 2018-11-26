Задний план этих прикольных снимков заставит вас смеяться до слез

Иногда вовсе не центральный герой фотографии является главным персонажем! Эту роль иногда перетягивают на себя те, кто находится на заднем плане! Эта коллекция состоит как раз из таких фотографий: прикольных, неожиданных и поднимающих настроение.