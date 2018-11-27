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Вторник, 27.11.2018
Забавные животные, которые заставят вас улыбнутся
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Забавные животные, которые заставят вас улыбнутся

Не даром говорят, что собака - друг человека. Собак многие считают грозными существами, способными напугать любого. Но владельцы собак прекрасно знают, что даже самый крупный домашний питомец с устрашающей внешностью нередко бывает забавным, вызывая улыбку на лице окружающих.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Собачки, Песики.
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