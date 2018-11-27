Забавные животные, которые заставят вас улыбнутся Не даром говорят, что собака - друг человека. Собак многие считают грозными существами, способными напугать любого. Но владельцы собак прекрасно знают, что даже самый крупный домашний питомец с устрашающей внешностью нередко бывает забавным, вызывая улыбку на лице окружающих.