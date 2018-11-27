Счастливые животные, которые заставят вас улыбнуться На всякий случай, если вдруг сегодня ваш стакан «наполовину пуст», посмотрите фотографии этих замечательных животных, которые выглядят заразительно счастливыми. Начните неделю с улыбки, чтобы всё удавалось!