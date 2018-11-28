Курьезные моменты повседневной жизни

Эта подборка качественно вам поднимет настроение! Порой получается сделать фотографию в самый подходящий момент, хотя вы и не ожидали такое увидеть. Давайте посмотрим на коллекцию фото, которые достойны вашего внимания.