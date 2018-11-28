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Забавные случаи из жизни простых людей
Очередная порция позитива и хорошего настроения в свежей подборке прикольных картинок и фоток. Улыбайтесь почаще.
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